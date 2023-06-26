В Hitech подтвердили подачу заявки на выступления в Ф1

Мы уже рассказывали, что в списке потенциальных новых команд Формулы 1 находится проект H26 Оливера Оукса, чья команда Hitech GP представлена в Формуле 2, Формуле 3 и Формуле 4.

Сегодня в Hitech GP официально подтвердили, что «после 20 месяцев планирования и тщательной подготовки на базе в Сильверстоуне, компания подала заявку на участие в чемпионате мира Формулы 1 с сезона 2026 года».

Партнёром проекта стал бизнесмен из Казахстана Владимир Ким, который является крупнейшим акционером компании KAZ Minerals, осуществляющей добычу полезных ископаемых, и группы «Казахмыс». Ким, по версии Forbes возглавляющий рейтинг богатейших бизнеменов Казахстана с состоянием $4,6 миллиарда, выкупил 25% акций Hitech GP.

Оливер Оукс: «Я рад приветствовать Владимира Кима в группе Hitech. Во время переговоров мы обнаружили множество общих точек для сотрудничества, поэтому я знаю, что его поддержка окажется неоценимой в нашем стремлении развить успех Hitech и достигнуть более высоких целей в ближайшие годы».

Владимир Ким: «Автоспорт всегда входил в число моих личных интересов, поэтому я рад начать сотрудничество с компанией, которая добилась успеха во многих гоночных сериях и обладает большими амбициями на будущее.

Мы давно занимаемся спортом, но это наши первые глобальные инвестиции в автоспорт. Его привлекательность, рост популярности и маркетинговые возможности для бизнеса соответствуют моим личным и коммерческим интересам».