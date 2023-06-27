Австрийский постер Alpine: лишь бы голова не закружилась

Команда Alpine продолжает давнюю традицию и подготовила к Гран При Австрии очередной симпатичный постер. С одной стороны, как всегда, в центре композиции мы видим машину A523, с другой – не меньше внимания привлекают и остальные элементы картины, предстающей пред нашим взором.

На этот раз полёт фантазии авторов был в буквальном смысле высоким: мы где-то в горах, надо полагать, в Штирийских Альпах, кругом крутые лесистые склоны, а на горизонте виднеются заснеженные вершины.

На переднем плане – деревянное шале весьма оригинальной архитектуры, которое как бы парит над окружающим ландшафтом, а на его треугольной смотровой площадке как раз и находится гоночная машина заводской команды концерна Renault.

Вполне возможно, что подобрать столь впечатляющую локацию для съёмки Alpine посоветовали местные, ведь не зря же титульный спонсор команды – известная австрийская компания BWT. Впрочем, болельщики команды, хотя и дают весьма восторженные оценки новому плакату, сомневаются, что такое здание существует в реальности.

Когда рассматриваешь эту красоту, кажется, что голова вот-вот закружится, хотя скорее всего её создатели только этого и добивались, вероятно намекая, что недалёк тот день, когда Alpine добьётся головокружительных успехов.