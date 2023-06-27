Цунода выступит с Феттелем и Риккардо на Нюрбургринге

Мы уже рассказывали о гоночном шоу Red Bull на Нюрбургринге, которое пройдёт на знаменитой немецкой трассе 9-10 сентября. Среди участников заявлены Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо, которые проедут за рулём машин Формулы 1 прошлых лет по легендарной «Северной петле».

Сегодня стало известно имя ещё одного участника шоу – Юки Цунода. Гонщик AlphaTauri 9 сентября тоже проедет по «Северной петле», но не за рулём машины Формулы 1. Ему доверили пилотировать Honda NSX GT3 EVO.

Юки Цунода: «Я никогда раньше не пилотировал на Нюрбургринге, поэтому с нетерпением жду сентябрьское шоу. Не могу дождаться, когда сяду за руль своей Honda NSX GT3 EVO – это невероятная машина, доказавшая эффективность на самом высоком уровне соревнований GT3.

«Северная петля» – легендарная трасса. Я уже оценил её в игре Gran Turismo и получил удовольствие».