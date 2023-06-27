Формула 1 опробует в Австрии новую энергосистему

В дни Гран При Австрии Формула 1 опробует новую, более эффективную систему выработки электроэнергии, которая, по предварительным оценкам, позволит на 90% сократить выбросы двуокиси углерода по сравнению с прошлогодним австрийским этапом сезона.

Генераторы нового поколения будут снабжать энергией паддок, моторхоумы команд и FIA, пит-лейн и технический центр гонки, где находятся представители всех аккредитованных на Гран При телекомпаний. Это решение – одна из составляющих экологической стратегии Формулы 1, направленной на достижение углеродной нейтральности к 2030 году.

В частности, генераторы будут работать на биотопливе, а также на Red Bull Ring будут развёрнуты солнечные батареи общей площадью 600 кв. метров. Новая система позволит вырабатывать в дни уик-энда порядка 2,5 мегаватт-часов энергии.

Эта система будет не только более эффективной и экологически устойчивой, но также более надёжной, и у команд не будет необходимости задействовать свои генераторы.

В дни уик-энда специалисты Формулы 1 соберут и проанализируют информацию о её работе, чтобы в будущем сделать энергосистему более совершенной.

Эллен Джонс, руководитель природоохранного департамента Формулы 1: «Реализуя программу по переходу на топливо, получаемое из восполняемых источников, Формула 1 ставит перед собой серьёзные задачи, связанные с применением инновационных решений, которые позволят сделать наш спорт более экологически устойчивым, что может оказать влияние и на другие отрасли.

Хотя новая энергосистема будет работать в Австрии только в тестовом режиме, она демонстрирует наше намерение продолжать искать новые способы сделать нашу логистику и все производственные процессы более эффективными».