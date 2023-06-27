Герхард Бергер: Бороться с Максом за титул бесполезно

Герхард Бергер, бывший гонщик Формулы 1 и бывший совладелец команды Toro Rosso, вчера вечером принял участие в программе австрийского телеканала ServusTV, посвящённой автоспорту, и ему задавали вопросы о ситуации в чемпионате, где на этой стадии сезона уже определились явные лидеры – это Red Bull Racing и Макс Ферстаппен.

«Как вы уже видите, пытаться бороться с Максом за титул бесполезно. Однако надо признать, что никто из его соперников не производит столь же сильного впечатления», – констатировал Бергер.

Поскольку Серхио Перес в последнее время на фоне Ферстаппена тоже несколько потерялся, уже начались разговоры о том, что мексиканца может заменить Даниэль Риккардо.

«Даниэль – очень опытный профессионал. Но вообще-то в Red Bull всегда стараются продвигать молодых гонщиков, именно поэтому они предоставили Максу машину, когда ему было всего 17 лет, – напомнил австриец. – С другой стороны, надо признать, что ставка на Даниэля могла бы стать вполне надёжным вариантом.

Если говорить о его прошлогодних неудачах, на самом деле никто так и не понял, почему он столь неубедительно выступал за рулём McLaren. Но теперь у него есть шанс вновь проверить себя в Red Bull Racing (речь о предстоящих тестах Pirelli в Сильверстоуне).

Хотя лично я очень оптимистично настроен по отношению к Лиаму Лоусону. Этот новозеландец – отличный гонщик и вполне заслуживает шанса в Формуле 1».

В этом сезоне Лоусон выступает в японской серии Super Formula и после пяти первых этапов сезона занимает 2-е место в личном зачёте, на его счету уже две победы и поул.

В 2023-м все уже состоявшиеся гонки завершились победами пилотов Red Bull, но Бергер воздержался от параллелей с сезоном 1988 года, когда в Формуле 1 безоговорочно доминировали гонщики McLaren. Тогда Айртон Сенна и Ален Прост выиграли все Гран При, кроме одного: в Монце на вершину подиума поднялся именно Герхард, в том сезоне выступавший за Ferrari.

«Сегодня гонок стало на 50 процентов больше, чем в те времена. Соответственно, стало труднее провести все, вообще не допустив ошибок, – считает ветеран автоспорта – Что касается доминирования Red Bull Racing, то нельзя переоценить значение того, что в этой команде на протяжении стольких лет вместе работают специалисты высочайшего уровня. Сейчас эта команда просто излучает уверенность и спокойствие, но при этом не позволяет себе самодовольства.

Ferrari в этом году неважно начала сезон. В прошлом сезоне у них была отличная машина и эффективный двигатель. Затем, ближе к концу года они немного разнервничались, и там начались кадровые перестановки. Но я бы не стал недооценивать Скудерию. В Red Bull Racing работают достаточно умные люди, и они постоянно задаются вопросом: что ещё надо предпринять, чтобы соперники так и оставались позади?»

Бергер сказал несколько слов и о Фернандо Алонсо, который занимает 3-ю строчку в личном зачёте, всего 9 очков уступая Пересу: «Фернандо выступает не лучше, чем раньше, он всегда был очень хорош! Если бы ему больше везло, он мог бы выиграть шесть титулов. Наблюдать за его работой на трассе – настоящее удовольствие. Хорошо видно, как он умеет прогнозировать событие по ходу гонки и анализирует действия соперников. Он заслуживает не двух титулов, а намного больше!»