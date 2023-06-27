Хилл: Полагаю, Алонсо по силам руководить Формулой 1

На подиум в Монреале поднялись гонщики, у которых на троих 11 титулов: выиграл Гран При Канады Макс Ферстаппен, следом финишировал ещё один двукратный чемпион, Фернандо Алонсо, а компанию им составил Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион мира.

Принимая участия в подкасте F1 Nation, Деймон Хилл, выигравший титул в 1996 году, рассуждал о том, какие качества отличают Макса, Фернандо и Льюиса.

Деймон Хилл: «По темпу я бы сейчас на первое место поставил Макса. Если проанализировать какой-либо один его быстрый круг, то мы увидим, что его отличает умение пилотировать на предельно возможных скоростях, и этим мне напоминает стиль Айртона Сенны. Иногда наблюдать за ним со стороны даже страшновато.

Я знаю, что у Льюиса тоже есть все эти качества, но он всё-таки чуть ближе к Алену Просту, поскольку действует более чисто и аккуратно. Не знаю, возможно, разница в том, что Максу свойственно это сознательное стремление достичь зоны риска, и лично меня в нём пугает именно это.

Дело тут не в том, что Льюис действует более осмотрительно или острожно, но ему отлично известна цена риска. А в целом они с Максом очень близки по скорости. Если, например, устроить для них двоих десять гонок, то в итоге, возможно, верх одержит Хэмилтон, потому что Ферстаппен в двух или трёх случаях разобьёт машину. Он вполне может перестараться, поскольку будет стремиться изо всех сил опередить Льюиса.

Но если оценивать всех троих с точки зрения гоночного мастерства, то тут, мне кажется, на первое место надо поставить Хэмилтона. Льюис очень эффективно работает со своими инженерами, тогда как Фернандо вполне мог бы обойтись и без них. Точнее, наоборот: это он говорит инженерам, что надо делать.

Мне кажется, что Хэмилтон по ходу гонки, если надо, способен выдать совершенно фантастические круги. Не уверен, сохранил ли Фернандо по сей день такую способность. Достаточно поставить перед Льюисом конкретную задачу – проходить круги с определённым временем – и он эту задачу выполнит.

Теперь поговорим об уровне опыта: тут вперёд выходит Фернандо, который не только провёл больше всех гонок, но у него за плечами большой опыт пилотирования неконкурентоспособных машин. Понятно, что когда Льюис выступал за McLaren, у него тоже были непростые периоды, но в его случае ситуация довольно быстро менялась к лучшему.

Но поскольку Алонсо выступал за несколько разных команд, ездил на разных машинах и побывал в различных обстоятельствах, то всё это способствовало его разностороннему профессиональному развитию. В этом плане Фернандо намного превосходит всех остальных. Я вполне могу представить, что в будущем он мог бы руководить всей Формулой 1, поскольку он так много знает об этом чемпионате. В любом случае, когда он завершит карьеру гонщика, он будет очень ценным достоянием для любой команды.

Но есть и ещё одно дополнительное качество, которое отличает лучших гонщиков: это умение в процессе пилотирования воспринимать разного рода информацию – результаты прохождения кругов соперниками, изменения метеообстановки, состояния трассы и т.д. Умение правильно выстраивать общение со своим гоночным инженером – например, этим отличался Михаэль Шумахер. Джордж Расселл тоже всё это умеет.

Когда мы слышим, как Льюис разговаривает с инженером, создаётся впечатление, что он постоянно встревожен, и меня это часто удивляет. Но на самом деле он на 100% сосредоточен на том, что делает, при этом едет всё быстрее и выжимает из машины максимум.

О Фернандо можно сказать, что он видит, слышит чувствует не только всё то, что связано с поведением машины на трассе, но намного больше. Это некое особое состояние, характерное для настоящих мастеров, когда они достигают пика формы: пилотирование даётся им без особых усилий, поэтому они в состоянии воспринимать дополнительную информацию, поступающую извне, и обращать внимание на многочисленные мелочи».