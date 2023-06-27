Маффей: Проект Andretti Cadillac может быть реализован

Вероятность появления в Формуле 1 ещё одной команды несколько увеличилась, поскольку в Liberty Media дали понять, что заинтересованы в приходе в чемпионат американского автопроизводителя.

Речь о совместном проекте Andretti Global и Cadillac, от имени которого в FIA подана заявка на участие в чемпионате мира, и Грег Маффей, исполнительный директор корпорации Liberty, поделился некоторыми соображениями на эту тему.

«Реальная проблема связана с тем, что, вероятно, на четырёх или пяти трассах комплекс боксов и паддок такие, что там будет сложно выделить место для 11-й команды, – прокомментировал Маффей, принимая участие в подкасте Webber Webcast. – Вероятно, потратив некоторое количество денег и времени, это можно решить. Но по щелчку пальцев подобные проблемы не решаются. При этом в Лас-Вегасе такой проблемы не будет, мы всё предусмотрели».

По его словам, сложнее будет решить вопрос о перераспределении призовых выплат, которые в будущем придётся делить не на 10 частей, как сейчас, а на 11, и, конечно, команды в этом не заинтересованы.

«К перспективе делить призовые на 11 частей они относятся без особого энтузиазма, – продолжил Маффей. – Какие бы суммы ни предлагались в качестве платы за франшизу, они в недостаточной степени компенсируют снижение каждой отдельной доли, если призовые распределять с расчётом на 11-ю команду».

Но, по его словам, теперь, когда проект Майкла Андретти получил поддержку одного из подразделений General Motors, это может стать серьёзным аргументом в пользу Andretti Cadillac:

«Думаю, есть поводы считать, что этот проект может быть реализован. Нам повезло, что в Формуле 1 сейчас так много заводских команд, но если их станет ещё больше, тем более если в чемпионат придёт американский автоконцерн, это, конечно, можно только приветствовать».