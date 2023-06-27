Макс Ферстаппен: Погода будет переменчивой

Австрийский этап – домашний для Red Bull Racing, команда рассчитывает продлить серию побед…

Макс Ферстаппен: «Впереди второй в этом году этап с субботним спринтом. Обычно такие этапы получаются более сложными, да и погода будет переменчивой – посмотрим, как всё сложится.

Австрийский этап – домашний для команды. С нетерпением жду возможности увидеть болельщиков и показать им хорошее шоу. Мы всегда с удовольствием возвращаемся в Австрию, где мы не раз добивались хороших результатов».

Серхио Перес: «Австрийская гонка всегда получается классной, а тот факт, что на этот раз она будет домашней для команды, что добавляет всем нам настроения.

На этот этап приезжает невероятно много мексиканских болельщиков, каждый год я вижу флаги, но я буду максимально сосредоточен на происходящем на трассе. Я понимаю, как важно в этот уик-энд добиться результата, на который я способен.

Погода может добавить сложностей, важно максимально использовать первую тренировку, чтобы найти оптимальные настройки. Я получил удовольствие от этапа со спринтом в Баку, и сейчас хочу добиться того же, но для этого нужно сделать шаг вперед».