Норрис: Спринт сделает австрийский этап ещё интереснее

В Канаде гонщики McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри не заработали очки. В команде рассчитывают на более результативное выступление на предстоящем этапе в Австрии.

Ландо Норрис: «Гран При Канады получился сложным, но интересным. Я провёл несколько хороших обгонов и смог на трассе побороться за очки. После возвращения из Монреаля я работал на симуляторе в рамках подготовки к этапу в Австрии.

Red Bull Ring – одна из моих любимых трасс, с которой у меня связано много приятных воспоминаний, тем более, что я здесь впервые поднялся на подиум.

Нас ждёт уик-энд со спринтом, что сделает этап ещё интереснее. Перспективы выглядят многообещающими, поэтому мы максимально выложимся».

Оскар Пиастри: «Я доволен своим дебютным выступлением в Канаде. Я расстроился после финала квалификации, но в воскресенье был близок к тому, чтобы заработать очки. Мне многому нужно научиться, и вместе с инженерами мы работали на базе на прошлой неделе.

Я с нетерпением жду возвращения на Red Bull Ring, но уже за рулём машины Формулы 1. Мне понравился новый формат спринта в Баку, так что я с нетерпением жду повторения опыта в этот уик-энд и надеюсь заработать несколько очков для команды».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы вернулись из Канады со смешанными чувствами. С одной стороны жаль, что из-за пятисекундного штрафа Ландо переместился на тринадцатую строчку. Но с другой стороны, мы двумя машинами боролись за очки, и темп оказался лучше ожиданий.

Сейчас всё внимание команды на сдвоенной серии этапов, которая начнётся в Австрии в этот уик-энд. Нас ждёт этап со спринтом и всего с одной тренировкой, поэтому мы постараемся сразу продемонстрировать конкурентоспособный уровень на трассе, на которой команда добивалась хороших результатов в предыдущие годы».