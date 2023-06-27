Серхио Перес прокатится на RB7 по центру Мадрида

Пока власти испанской столицы ведут переговоры о возможной организации гонки Формулы 1, на что может уйти ещё несколько лет, команда Red Bull Racing решила всё это предвосхитить, а заодно подогреть интерес местного населения к чемпионату мира и решить свои рекламные задачи.

15 июля Серхио Перес проведёт показательные заезды на импровизированной трассе в центре Мадрида за рулём RB7, машины 2011 года. Шоу называется Red Bull Showrun Comunidad de Madrid и пройдёт вечером третьей субботы июля, причём организаторы обещают, что в нём будет не только гоночная составляющая, но и музыкальная.

Трасса Т-образной формы будет проложена в районе исторической площади Сибелес, и хотя гвоздём программы, конечно, станут заезды Серхио на машине Формулы 1, испанские поклонники технических видов спорта также увидят выступление мастеров дрифта. Кроме того, в шоу примет участие Кристина Гутьеррес, прошлогодняя чемпионка Extreme E (кстати, в этой серии она выступала за команду Льюиса Хэмилтона Team X44) и неоднократная участница ралли-рейда «Дакар» – она будет пилотировать свой боевой внедорожник Can-Am.

Для зрителей шоу Red Bull будет бесплатным, а если кто-то не успеет занять место в первых рядах, то всё происходящее на трассе будет транслироваться на нескольких больших экранах. Кроме того, шоу-кары команды, лидирующей в чемпионате мира, будут демонстрироваться в нескольких районах Мадрида, чтобы болельщики смогли поближе рассмотреть машину Формулы 1.