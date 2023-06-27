В Alfa Romeo представили новый видеосериал о команде

В Alfa Romeo представили новый документальный сериал, первую часть которого уже можно посмотреть на канале команды в YouTube.

Как явствует из пресс-релиза, посвящённого этому событию, «Мы заглянем в душу команды и поделимся историями о том, что делает нашу гоночную семью уникальной. Наша цель – дать болельщикам возможность «подойти поближе»: мы расскажем о вкладе каждого сотрудника команды в общее дело и покажем тех талантливых людей, кого обычно не видно со стороны».

Новый сериал так и называется – Get Closer, что можно именно так и трактовать: «Подходите поближе». Болельщики получат возможность получше узнать героев, чьи имена нечасто упоминаются, когда пресса и ТВ рассказывают о делах команды, хотя от этих людей зависит очень много.

В Alfa Romeo пообещали, что новые серии будут появляться регулярно в течение всего года, а первый эпизод рассказывает о событиях не столь давних: о том, как несколько месяцев назад на базе в Хинвиле производили первый запуск двигателя на новой машине C43.