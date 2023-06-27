В Pirelli прогнозируют два пит-стопа, но возможен и один

Pirelli привезёт в Австрию резину самых мягких составов, т.е. C3, C4 и C5 – такие же шины использовались командами и в Канаде.

Этап в Шпильберге станет уже вторым в этом году, в программу которого входит субботний спринт, поэтому квалификация пройдёт в пятницу днём после единственной тренировки. А в субботу состоятся Sprint Shootout и собственно спринт.

Во время трёх коротких сессий, из которых состоит «шутаут» (они длятся 12, 10 и 8 минут), команды должны ставить на машины только свежую резину: в первых двух сессиях это Medium, а в финальной – Soft.

Марио Изола, руководитель гоночных программ Pirelli: «Red Bull Ring – это трасса, на которой шины постоянно испытывают высокие нагрузки. Машины преодолевают круг, состоящий из 10 поворотов, за время, едва превышающее минуту, при этом прямые отрезки не такие уж длинные, а это значит, что резина почти всё время работает без передышки.

Асфальтовое покрытие довольно старое, этим объясняется его довольно высокая абразивность, но и уровень сцепления в начале круга тоже высокий. Эффективные разгоны и торможения – ключевые элементы, однако при этом нужно так работать с резиной, чтобы избежать её перегрева.

Гонщикам, которым не удастся нормально охлаждать шины, может быть сложно отражать атаки соперников, особенно на первом и третьем секторах круга. На это также могут серьёзно влиять температуры воздуха и трассы, при том что погодные условия в Шпильберге традиционно переменчивые.

Прошлогодняя гонка в основном прошла с двумя пит-стопами, и тогда гонщики использовали шины Medium и Hard, но в этом году не исключён и вариант с единственной остановкой в боксах, если уровень деградации будет не слишком высоким».