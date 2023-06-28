Алонсо: Постараемся вернуть команду на второе место

Гонщики Aston Martin Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл рассказали о целях, которые команда должна достичь на предстоящем Гран При Австрии.

Фернандо Алонсо: «Было здорово вернуться на подиум в Канаде. Новинки, которые мы подготовили, сработали, и теперь в Австрии мы продолжим оптимизировать настройки.

В Австрии быстрый и короткий круг, на котором есть возможности для обгонов. Нужно быть осторожным и стараться не выезжать в зоны безопасности, чтобы не повредить машину о высокие поребрики.

Цель состоит в том, чтобы поддержать нынешнюю форму и постараться заработать как можно больше очков, чтобы команда вернулась на второе место в Кубке конструкторов».

Лэнс Стролл: «Я рад возвращению в Европу на четыре гонки в следующие несколько месяцев, которые пройдут на очень разных автодромах. Red Bull Ring – сложная, но компактная трасса, состоящая из двух частей. Первая включает три прямые DRS, а вторая – последовательность быстрых поворотов, поэтому здесь интересно гоняться.

Этот уик-энд пройдёт в формате спринта, поэтому в нашем распоряжении будет только одна пятничная тренировка, чтобы настроить машину и подготовиться к пятничной квалификации. Субботний спринт станет ещё одним элементом, который необходимо учитывать по ходу уик-энда, поскольку мы постараемся заработать максимум очков».