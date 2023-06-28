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Автоспорт

Цунода одолел Ферстаппена в гонке по бездорожью

Цунода одолел Ферстаппена в гонке по бездорожью

Юки Цунода и Макс Ферстаппен устроили гонку на мегатраках на железном руднике Эрцберг, неподалёку от Шпильберга.

Соревнования там проводятся регулярно, но Юки и Макс в них участвовали впервые. Макс выиграл квалификацию, но в гонке Юки вышел вперёд уже в первом повороте и больше не уступал, выиграв гонку.

Юки Цунода: «Макс здорово провёл квалификацию, опередив меня на три секунды, и я подумал про себя, что нужно активнее давить на газ. Это помогло. Я хорошо стартовал, а у него мотор работал с перебоями. Никому не говорите, но я залил ему в топливный бак немного воды. Эта стратегия и помогла мне выиграть гонку».

Источник:www.f1news.ru

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