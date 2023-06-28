Давиде Маццони: Быть частью Ferrari – большая честь

Руководитель отдела Ferrari по двигателям внутреннего сгорания Давиде Маццони рассказал об особенностях трассы в Шпильберге…

Вопрос: В чём уникальность трассы в Шпильберге для специалистов по моторам?

Давиде Маццони: Отрезок первого сектора, ведущий к третьему повороту, состоит из медленных поворотов, соединённых длинными поднимающимися на холм прямыми. Там важна не только мощность двигателя, но и управляемость, чтобы добиться эффективного разгона.

Кроме того, трасса в Шпильберге находится на высоте почти 700 метров. И хотя в целом это не влияет на мощность турбированного мотора, он потребует специальных настроек.

Вопрос: На трёх длинных прямых можно использовать DRS. Насколько большой будет нагрузка на силовую установку?

Давиде Маццони: Наличие трех зон DRS на относительно короткой трассе с небольшими точками торможения потребует оптимизации системы управления энергией силовой установки. Эта система, состоящая из ERS, MGU-K, MGU-H и двигателя внутреннего сгорания, будет серьёзно нагружена из-за непрерывной передачей энергии от фазы восстановления до ее высвобождения на скоростных участках для установления хорошего времени на круге и возможности для обгона.

Вопрос: Расскажите немного о себе. Какой путь привел вас в Ferrari, что для вас значит работа в этой компании?

Давиде Маццони: Начав изучать инженерное дело, я мечтал однажды оказаться в Ferrari. Потом это стало целью, которую я смог воплотить.

За почти 30-летнюю карьеру мне удалось внести свой вклад в разработку высокоэффективных моторов, как для гонок, так и для дорожных двух- и четырехколесных транспортных средств.

Впервые я оказался в Ferrari в эпоху Михаэля Шумахера, будучи молодым и очень увлеченным инженером – и мне посчастливилось работать в невероятной команде. Сейчас я наслаждаюсь этим опытом с тем же энтузиазмом, понимая, что Ferrari уникальна и быть ее частью – это большая честь.