Команда AlphaTauri сменит название

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал о планах сменить название команды AlphaTauri в следующем сезоне.

Австриец не уточнил, каким будет новое, но это уже не первый случай, когда в Red Bull решают изменить название своей команды из Фаэнцы. До 2020 года AlphaTauri выступала в Формуле 1 под маркой Toro Rosso.

«В 2024 году у AlphaTauri будут два новых лидера – Лоран Мекис и Питер Байер, – рассказал Хельмут Марко австрийскому изданию Kleinezeitung. – Кроме того, у команды появятся новые спонсоры и новое название.

Направление для дальнейшего развития определено – использовать столько компонентов и разработок Red Bull Racing, сколько позволяет регламент. Конструировать всё своими силами – неправильный путь».

Марко дал понять, что состав AlphaTauri в 2024-м, скорее всего, изменится. И если Юки Цунода останется в команде, то перспективы Ника де Вриза выглядят туманными.

«В принципе, Юки проводит очень хороший сезон, хотя результаты и штрафы огорчают, – продолжает Марко. – Но главное, что у него высокая скорость.

Что касается Ника де Вриза, то мы не удовлетворены его выступлениями и думаем, что можно предпринять».