Марко: Хорнер правильно сомневался на счёт де Вриза

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер был против приглашения Ника де Вриза в AlphaTauri. После восьми гонок сезона на счету гонщика из Нидерландов нет заработанных очков, и теперь Марко склонен согласиться с Хорнером.

«У нас с Кристианом редко бывают разные мнения, но иногда мы не соглашаемся, – рассказал Марко в подкасте The Inside Line. – Полагаю, в последний раз у нас с ним были разногласия по поводу Ника де Вриза.

Судя по тому, что происходит в данный момент, Хорнер был прав. Конечно, AlphaTauri – не Red Bull Racing, но поскольку мы все одна семья, я интересуюсь его мнением. И Кристиан изначально был не самым большим поклонником де Вриза».

Отвечая на вопрос, почему контракт был предложен Нику де Вризу, а не Мику Шумахеру, как предлагал руководитель AlphaTauri Франц Тост, Марко ответил: «На протяжении всей карьеры Мик был связан с Ferrari. Ник в прошлом году очень успешно в роли заменяющего пилота провёл гонку в Монце, и он лучше вписывался в нашу философию».