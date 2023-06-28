В Alfa Romeo рассчитывают закрепить успех

В Alfa Romeo с оптимизмом ждут австрийский уик-энд, рассчитывая закрепить прогресс…

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «Отправляясь в Австрию, мы полны решимости сохранить положительную тенденцию последних Гран При. Возвращение из Канады с ещё одним заработанным очком стало ценной наградой для команды, мы знаем в конце сезона каждое очко может иметь значение.

В Монреале мы продемонстрировали хороший гоночный темп, доказав, что C43 может бороться за первую десятку. Сейчас мы сосредоточены на улучшении результатов в квалификации, команда упорно работала над этим – наш гоночный темп хорош, а более высокие места на решетке могут облегчить работу в погоне за очками.

Уик-энд Гран При Австрии пройдёт в формате с субботним спринтом, что добавит непредсказуемости. Мы проведём только одну тренировку, в которой крайне важно сделать всё в лучшем виде».

Валттери Боттас: «Финиш в десятке лучших в Канаде ещё больше добавил нам мотивации. Наша цель – сохранить хорошую форму и продлить серию заработанных очков.

Мне всегда нравилось гоняться в Шпильберге. Я добивался здесь хороших результатов – впервые поднялся на подиум, одержал две победы. Учитывая формат уик-энда со спринтом и единственную тренировку, крайне важно с самого начала получить правильные ощущения от машины и отталкиваться от них в квалификации».

Гуаньюй Чжоу: «Отправляясь в Австрию, я очень хочу вернуться к результатам, которые мы демонстрировали в последнее время. Мы сможем набрать много очков, если продолжим прогрессировать.

Представленные несколько гонок назад новинки позволили прибавить в скорости, я готов приложить все усилия, чтобы в полной мере использовать их потенциал. Мы знаем, что даже одна десятая может сыграть свою роль в квалификации, особенно по ходу уик-энда со спринтом. Нужно сохранять концентрацию и оставаться на высоте на протяжении всего уик-энда, чтобы добиться ещё более высоких результатов».