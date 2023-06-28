В Австрии оба гонщика Williams получат новинки

На прошлый этап в Канаде команда Williams привезла технические новинки, но они были в единственном экземпляре, и их получил только Алекс Элбон. Тайский гонщик раскрыл потенциал и заработал очки за седьмое место, что стало лучшим результатом команды в сезоне.

В предстоящий уик-энд в австрийском Шпильберге обновлённую машину получит и напарник Элбона по команде Логан Сарджент.

Дэйв Робсон, главный инженер: «Мы добились хорошего результата на прошедшем этапе в Монреале, а в этот уик-энд рассчитываем закрепить успех ещё одним сильным выступлением.

В Австрии обновления получат оба гонщика, тогда как в Канаде новинки стояли только на машине Алекса. Кроме того, мы немного скорректировали конструкцию днища и воздуховода передних тормозов, чтобы добиться чуть большей эффективности от новинок. Обе машины получат эти изменения, но поскольку нас ждёт этап со спринтом, времени для оценки внесённых корректировок будет мало.

Впереди второй в сезоне этап, проходящий в формате гоночного уик-энда со спринтом. Мы ждём больше сложностей, чем в Баку: ограничения на количество комплектов шин и обязательное использование определённых составов в конкретное время, вероятно, сильнее ограничивают возможности на короткой и быстрой австрийской трассе.

Вероятный дождь в субботу добавит сложностей, но может и открыть дополнительные возможности по раскрытию темпа FW45.

Оба гонщика знают австрийскую трассу, а Логан в прошлые годы добивался на ней хороших результатов. Это должно помочь им сразу включиться в работу в первой тренировке и найти правильные настройки перед пятничной квалификацией».

Алекс Элбон: «Я с нетерпением жду Гран При Австрии после великолепного уик-энда в Канаде. Австрийская трасса должна подойти нашей машине лучше, чем другие. Учитывая, что нас ждёт уик-энд со спринтом и возможный дождь, возможности у нас будут. Команда приложит все усилия, чтобы попробовать заработать очки».

Логан Сарджент: «У меня связано много приятных воспоминаний с Австрией, поэтому я с нетерпением жду возвращения на трассу.

Нас ждёт ещё один этап со спринтом, а это означает больше возможностей. Думаю, предстоит интересный и захватывающий уик-энд».