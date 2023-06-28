В Williams готовятся отпраздновать 800-й Гран При

В Williams поделились планами ярко и масштабно отметить важную веху в истории команды – 800-й Гран При.

Любители статистики сразу попытаются возразить, что в 800-й раз машины Williams вышли на старт ещё в прошлом году, но это смотря как считать. Если внимательно прочитать сегодняшний пресс-релиз команды, то из него явствует, что отсчёт ведётся с сезона 1978 года, т.е. когда Фрэнк Уильямс и Патрик Хед уже учредили компанию Williams Grand Prix Engineering Limited. Всё, что было до этого, т.е. в период Frank Williams Racing Cars, в данном случае не учитывалось.

Отмечать юбилей будут долго – всё начнётся в дни британского гоночного уик-энда и продолжится на Гран При Венгрии. Вот что об этом пишет пресс-служба Williams: «800-м Гран При для команды из Гроува должен был стать британский этап чемпионата, но из-за отмены Гран При Эмилии-Романьи это знаковое событие переносится на следующую гонку в Будапешт. Тем не менее, Williams Racing будет отмечать его в оба уик-энда, чтобы наши британские болельщики смогли принять участие в празднованиях».

В Сильверстоуне машины Williams будут особым образом оформлены, а на Хунгароринге на них появятся ещё и специальные эмблемы. Оформление FW45 на британском этапе чемпионата навеяно историческим наследием команды, а также посвящено памяти сэра Фрэнка Уильямса, её основателя.

Также в день Гран При Великобритании Дженсон Баттон, посол бренда Williams, сядет за руль знаменитой машины FW14B (Найджел Мэнселл на такой выиграл чемпионат 1992 года) и проедет несколько кругов по трассе в Сильверстоуне.

А за неделю до этого начиная с понедельника, 3 июля, в самом центре Лондона на площади Пиккадилли будет организована фан-зона Williams с разного рода аттракционами для болельщиков. Причём там у всех будет возможность встретиться с Алексом Элбоном, Логаном Сарджентом, Дженсоном Баттоном и руководителем команды Джеймсом Ваулзом. Там же будет выставлена на всеобщее обозрение чемпионская машина Алена Проста образца 1993 года.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «800-й Гран При – замечательное достижение в истории Williams Racing. Мы очень гордимся нашим историческим наследием, которое создавалось на протяжении десятилетий.

За 46 лет существования команда добилась невероятных результатов. Williams девять раз побеждала в Кубке конструкторов, а её гонщики завоевали семь титулов, и в рейтинге самых успешных команд Формулы 1 мы занимаем второе место, уступая только Ferrari.

Приглашаем всех наших болельщиков присоединиться к нашему празднику, когда мы будем отдавать дань славному прошлому, при этом устремляя взор в будущее».