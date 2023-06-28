Вассёр: Мы надеемся, что этап пройдёт без осложнений

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр с оптимизмом ждёт продолжения европейской части сезона…

Фредерик Вассёр: «После выезда в Канаду мы продолжим европейскую часть сезона выступлением на нескольких классических трассах, начав с Австрии и Великобритании. В Шпильберге нас ждет второй в этом году уик-энд с субботним спринтом, а это значит, что тренировки продлятся всего час. Поэтому мы провели много времени на симуляторе, чтобы хорошо подготовиться.

Мы сосредоточились на том, чтобы наши гонщики смогли получить максимум от SF-23, что они и смогли сделать в Монреале. Мы надеемся, что австрийский этап пройдёт без осложнений, что позволит нам добиться хорошего результата».