Вольфф и Эллисон участвовали в конференции Energy Asia

Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, и Джеймс Эллисон, её технический директор, приняли участие в конференции Energy Asia, посвящённой проблемам энергетики и экологии, которая в эти дни проходит в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Конференция организована нефтегазовой компанией Petronas, титульным спонсором команды, и на неё были приглашены ведущие специалисты по энергетике, а также видные представители других сфер индустрии и бизнеса, а также политики. Главная тема конференции – стремление достичь углеродной нейтральности и максимально снизить урон, который наносится окружающей среде.

Вольфф и Эллисон выступали во второй день конференции, рассказав о том, как их команда Формулы 1 подходит к решению вопросов экологии, о сложностях, с которыми сталкивается, и об инновационных идеях, способствующих прогрессу в этой области.

Тото Вольфф: «Наша команда всячески заботится об экологии, это является частью нашей деятельности на всех направлениях. С компанией Petronas нас объединяют общие подходы в этой области, поэтому здорово, что нас с Джеймсом пригласили выступить на первой конференции Energy Asia.

Там проходили очень интересные дискуссии, и я не сомневаюсь, что она станет одним из важнейших событий для мировой энергетической отрасли».

Джеймс Эллисон: «Инновации – основа всего того, чем мы занимаемся в Формуле 1. Наша команда состоит из первопроходцев и людей, которые умеют решать проблемы, поэтому нам было интересно провести время в кругу людей, которые занимаются инновационными проектами в других сферах.

Кроме того, все эти качества являются важнейшими факторами, способствующими продлению титульного спонсорства Petronas в период, когда мы переходим на экологически нейтральное топливо, которое будет использоваться в силовых установках.

Energy Asia – прекрасная платформа для дискуссий на темы, посвящённые поиску возможных решений более глобальных проблем».