Вольфф: В Австрии W14 должна быть конкурентоспособна

Перед началом уик-энда в Шпильберге руководитель команды Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги канадского этапа и говорил о предстоящей гонке…

Тото Вольфф: «В Канаде было много позитивных моментов. И хотя нам не удалось финишировать двумя машинами, подиум – хороший результат, подготовленные нами новинки дают повод для оптимизма.

Уик-энд в Австрии всегда особенный. Это моя домашняя гонка, с этой трассой меня связывают хорошие воспоминания – как с успехами команды, так и с более ранним периодом участия в гонках и преподавания в качестве инструктора. Кроме того, нас ждёт второй уик-энд с субботним спринтом в этом сезоне – интересно, как это повлияет на расстановку сил на более традиционной трассе.

На схеме короткий круг в Шпильберге может показаться простым – несколько длинных прямых разделены медленными, среднескоростными и быстрыми поворотами, но его крайне сложно проехать чисто.

Мы постараемся развить успех, достигнутый в двух прошлых Гран При, продолжив позитивную тенденцию. В Австрии W14 должна быть более конкурентоспособна, чем в Канаде, но успеха ещё нужно добиться. Как всегда, мы сделаем для этого всё возможное».