Алекс Палоу – кандидат на место Ника де Вриза

Алекс Палоу, лидер личного зачёта серии IndyCar и резервный гонщик McLaren, называется в числе кандидатов на замену Ника де Вриза в AlphaTauri.

Газета Indianapolis Star пишет, что команда из Фаэнцы всерьёз рассматривает кандидатуру испанца на 2024 год. Менеджеры испанского гонщика встречались с руководством AlphaTauri для обсуждения вариантов сотрудничества. По данным газеты, решение должно быть принято до конца июля.

Кроме того, в услугах Алекса Палоу на следующий сезон могут быть заинтересованы Williams, Alfa Romeo и Haas.