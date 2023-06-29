Цунода: Я не знаю, каким будет новое название AlphaTauri

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что в следующем сезоне AlphaTauri сменит название и усилит сотрудничество с Red Bull Racing. В четверг в Шпильберге журналисты попросили Юки Цуноду прокомментировать слова Марко.

Юки Цунода: «Я знал, что связь между Red Bull и AlphaTauri усилится, и в командах произойдут большие перемены ещё до публичных объявлений.

Результаты AlphaTauri в последние два года совсем не такие, какие мы хотели видеть. Вероятно, Хельмут именно поэтому считает, что нам нужны перемены. Думаю, в прошлом году он дал нам ещё один шанс, но мы так и не прибавили.

Я считаю, что усиление сотрудничества между Red Bull и AlphaTauri пойдёт на пользу, но вероятно, его необходимо было усилить ещё три года назад. В любом случае, я настроен оптимистично.

Что касается нового названия, то я не знаю, каким оно будет. Я сам только из новостей узнал, что у нас ожидаются такие перемены. В любом случае, смена названия никак не отразится на мне».

Юки Цунода добавил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с командой из Фаэнцы в следующем году: «В Формуле 1 никогда нельзя быть ни в чём уверенным наверняка, поэтому я не стану полностью расслабляться. Я сосредоточен на своей работе – посмотрим, как всё сложится. Однако по сравнению с прошлым годом я нахожусь в гораздо лучшем положении».