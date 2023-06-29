Элбон: Для меня Williams – долгосрочный проект

Гонщик Williams Алекс Элбон прежде выступал за Red Bull и в Шпильберге признался, что руководитель этой команды порой присылает ему сообщения, но он полностью сосредоточен на своей текущей работе.

Алекс Элбон: «Кристиан пишет мне сообщения, когда я выступил хорошо. Пишет мне: «Хорошая работа». Приятно, когда у вас сохраняются дружеские отношения с прежним руководителем команды.

Сейчас я полностью сосредоточен на Williams. Для меня это долгосрочный проект. Надеюсь, я здесь всерьёз и надолго. Мне очень нравится работать с командой, я чувствую, что мы прогрессируем – и хочу в этом участвовать.

Посмотрим, как пройдут следующие несколько лет, но сейчас я очень доволен тем, где я нахожусь».