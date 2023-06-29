Хэмилтон нашёл способ остановить доминирование Red Bull

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон призвал FIA утвердить новое правило, которое будет регламентировать сроки начала разработки машины для следующего сезона. По мнению гонщика Mercedes, такое нововведение позволит предотвратить ситуации, когда одна из команд получает огромное преимущество и начинает доминировать, начав раньше остальных подготовку к новому сезону.

Льюис Хэмилтон: «Развитие нашей машины происходит в правильном направлении. Думаю, вполне вероятно, что к концу года мы догоним Red Bull, но, скорее всего, это произойдёт по той причине, что они уже сосредоточились на машине для следующего сезона, имея сейчас такое преимущество.

Red Bull больше не нужно ничего делать со своей машиной, поскольку они намного впереди остальных – один только Макс больше чем на сто очков опережает нашу команду.

Думаю, в FIA должны установить дату, после которой будет разрешено начать разработку машины для следующего сезона. Например, 1 августа, когда все смогут начать. В таком случае, в следующем сезоне никто не получит преимущество, в котором на самом деле нет ничего хорошего.

Такое правило имело бы смысл. В FIA должны его внедрить. Скажем, если кто-то ещё в начале сезона понимает, что у него плохая машина, он не станет её развивать, и вложит все деньги в разработку машины для следующего сезона, и благодаря этому получит преимущество.

Мы в Mercedes никогда не начинали разработку машины так рано, как в Red Bull. Именно поэтому я говорю, что нам нужны перемены. В противном случае доминирование может затянуться, и в FIA это позволяют.

Мы уже видели примеры из прошлого, когда Ferrari доминировала или когда Red Bull доминировала с Себастьяном Феттелем – все те годы они раньше соперников приступали к работе над новой машиной.

Я не думаю, что финансовый штраф как-то отразился на Red Bull в этом сезоне. Он настолько несущественный, что ничего им не стоил».

Комментарий Макса Ферстаппена на предложение Льюиса скорректировать регламент, чтобы остановить доминирование Red Bull Racing, последовал достаточно оперативно: «Жизнь несправедлива не только в Формуле 1. Многое в жизни несправедливо, поэтому с этим нужно смириться».

Говоря о собственных перспективах в этом сезоне, Льюис отметил, что готов отказаться от единичных побед в гонках ради борьбы за титул в 2024-м: «Конечно, я постараюсь выиграть гонку, но у меня нет идеи, где и когда это станет возможным. Зависит от развития машины, но я надеюсь, что однажды мы окажемся близки к победе. Однако я не могу предугадать, что сделают в Aston Martin, Ferrari и Red Bull.

Я надеюсь, что мы выиграем гонку в этом году, но ещё больше надеюсь, что мы не станем стремится к этому любой ценой. Я готов отказаться от победы в этом году, чтобы иметь возможность побороться за титул в следующем».