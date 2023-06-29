Ландо Норрис стал жертвой ограбления во время короткого отпуска в минувший уик-энд. Гонщик McLaren отдыхал на своей вилле в Марбелье, и когда с друзьями отправился на ужин, преступники проникли к здание и ограбили виллу.

«Мы были на ужине, когда нашу виллу ограбили, – рассказал Ландо. – Было украдено множество вещей. Какие-то из них были дорогими, какие-то – не очень дорогими. Я не могу рассказать подробности, поскольку следствие продолжается».

Это уже не первый случай, когда Ландо Норрис становится жертвой преступников. В 2021 году у гонщика McLaren украли часы, когда он возвращался к машине со стадиона после финала чемпионата Европы по футболу.