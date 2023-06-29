Магнуссен: Мы начинаем понимать причины сложностей

Кевин Магнуссен не теряет оптимизма, надеясь, что команде Haas F1 постепенно удастся разобраться с проблемами, и она сможет выступить в Австрии не хуже, чем в предыдущие годы.

Кевин Магнуссен: «Полагаю, мы уже начинаем понимать, с чем связаны проблемы с машиной, но это же процесс, и сначала надо во всём досконально разобраться, после чего двигаться дальше и найти эффективное решение.

Вероятно, исправить недостатки FW-23 удастся ещё не скоро, хотя в квалификациях на одном быстром круге машина ведёт себя примерно так, как мы и рассчитываем. Но в гонке проявляются её слабости, прежде всего они связаны со слишком быстрым износом резины. Хотя по чистой скорости у нас всё относительно неплохо.

Будем надеяться, что в Австрии мы сможем показать достаточно высокий результат, ведь в прошлом так уже бывало. По каким-то причинам на этой трассе мы обычно выступаем хорошо – на протяжении нескольких сезонов это была наша лучшая гонка года!

Будем надеяться, что так получится и на этот раз, хотя эти надежды не основаны на реальном понимании причин неоднозначного поведения машины, но в целом в команде боевой настрой».