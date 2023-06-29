Ник де Вриз: Трасса в Шпильберге сложнее, чем кажется

Четыре гонки подряд в AlphaTauri не смогли заработать очки и надеются прервать эту серию в Австрии…

Ник де Вриз: «Я получил удовольствие от этапа в Монреале, но машина оказалась недостаточно эффективной, а мы не лучшим образом провели уик-энд. И я лично, и команда, не всегда принимали правильные решения, что в итоге не позволило заработать очки. Это огорчает, но нужно смотреть вперёд, где нас ждут гонки на двух трассах, с которыми я знаком. Команда привезёт новинки в Шпильберг и Сильверстоун, надеюсь, два этих уик-энда пройдут успешно.

В Шпильберге относительно короткая трасса, но на деле она гораздо сложнее, чем кажется. Здесь велика нагрузка на тормоза, а небольшая ошибка приводит к серьёзной потере времени. Конфигурация включает несколько прямых и четыре скоростных поворота, а компромисс при настройке машины найти весьма сложно – с одной стороны вы хотите как-можно сильнее прижать машину антикрыльями, с другой – не допускать слишком большой потери скорости на прямых, чтобы бороться с соперниками. Обычно за это приходится расплачиваться ещё и тем, что при меньшей прижимной силе машина больше скользит, что ускоряет износ шин.

Нас ждёт уик-энд с субботним спринтом, что сделает его ещё сложнее – у нас будет не так много времени на поиск настроек. Но мне нравится этот формат, когда мы проводим две гонки за уик-энд. Спринт позволяет понять, чего ждать от воскресной гонки, и порадовать болельщиков.

Гран При Австрии проходит в красивом месте, это домашний этап для всей семьи Red Bull. В Шпильберге всегда много голландских болельщиков, трибуны будут окрашены в оранжевый. Мы сделаем всё, чтобы они гордились нашим выступлением».

Юки Цунода: «Обидно, что в Канаде нам не удалось собрать всё воедино – скорость машины позволяла заработать очки. Показав хороший темп в третьей тренировке, мы не смогли повторить его в квалификации, что помешало и в гонке.

Я старался отыграться за счёт агрессивной стратегии. Возможно, мы не все сделали верно, но этот опыт поможет нам в будущем.

Впереди гонка в Шпильберге, мне очень нравится эта трасса, где два года назад я заработал очки в своем дебютном сезоне. В этот уик-энд важно добиться от машины максимальной эффективности уже в первой тренировке, поскольку сразу после неё мы проведём квалификацию.

При подготовке к этой гонке я много работал на симуляторе, что особенно важно, когда речь идет о спринте. Наш план – определиться с настройками в первой тренировке и сразу почувствовать уверенность. В Шпильберге велика нагрузка на тормоза, но команда сделала всё, чтобы решить проблемы, с которыми мы сталкивались в некоторых гонках. На этой трассе только четыре точки жесткого торможения, и я уверен, что в этой области мы будем выглядеть лучше, чем в прошлых Гран При.

Думаю, нас ждёт непростой уик-энд, но в Шпильберге всегда отличная атмосфера, ведь это домашняя трасса Red Bull. Будет здорово заработать очки».