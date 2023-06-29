В McLaren многого ждут от обновлённой машины

На предстоящем Гран При Австрии в McLaren представят технические новинки. Руководитель команды Андреа Стелла рассчитывает, что обновления машины позволят прибавить и начать бороться за более высокие результаты.

Андреа Стелла: «В прошлом мы обычно хорошо выступали на австрийской трассе. Шесть-семь поворотов, четыре из которых скоростные, должны помочь нам быть конкурентоспособными.

На Гран При Австрии мы привезём первые серьёзные обновления. И они гораздо важнее для нас, нежели то, что особенности трассы подходят характеристикам машины. В конечном итоге, эти новинки – важная составляющая, которая может кардинально изменить нашу форму в этом сезоне. Этому должны способствовать не только австрийские обновления, но и те, которые команда привезёт на следующие несколько гонок.

Я делаю ставку на новинки, которые мы по частям представим в трёх предстоящих гонках. Они должны позволить отыграть несколько десятых, что заметно повлияет на время прохождения круга».