Ваулз: Скоро у нас будут новости о техническом директоре

У Williams нет технического директора с середины декабря прошлого года после отставки Франсуа-Ксавье Демезона. Руководитель британской команды Джеймс Ваулз дал понять, что замена Демезону уже найдена, и вскоре в Williams сделают соответствующее заявление, представив своего нового технического директора.

Джеймс Ваулз: «Что касается кандидатуры технического директора, то я могу сказать следующее. С того момента, как я присоединился к команде, моя задача состояла в том, чтобы выстроить правильную техническую структуру, которая позволит нам двигаться вперёд и развиваться.

До конца года вы увидите, как внутренняя структура команды изменится при поддержке привлеченных со стороны специалистов. Однако в данный момент я не могу рассказать больше подробностей, поскольку наступил очень ответственный момент.

На самом деле, новости будут очень скоро, но не сегодня».