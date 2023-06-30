Ферстаппен: У нас быстрая машина, а это главное

Макс Ферстаппен в четвёртый раз выиграл поул на Red Bull Ring, но после квалификации отметил, что соблюдать пределы трассы было очень сложно.

Макс Ферстаппен (1-й): «Из-за всех этих моментов, связанных с пределами трассы, квалификация была очень непростой. Мы же не нарочно их нарушаем, но таких скоростях и в этих быстрых поворотах очень сложно всё точно рассчитать, чтобы не пересечь белую линию.

Полагаю, сегодня многие невольно оказывались за пределами трассы, в том числе и я. В общем, сегодня важно было просто как-то довести квалификацию до конца, ведь даже в финальной сессии приходилось осторожничать, и это немного сказывалось на удовольствии.

Тем не менее, я смог проехать очень неплохой круг, так что очень рад, что завоевал поул. Хотя на австрийской трассе у нас всегда сложности, ведь машины большие и тяжёлые, а скорости очень высокие, поэтому точно попасть на эту узкую белую линию очень сложно.

Мы понимаем, что уик-энд со спринтом существенно отличается от привычного формата, и завтрашний день может сложиться совсем по-другому, но по крайней мере у нас быстрая машина, а это самое важное».

Серхио Перес (15-й): «На моём последнем круге передо мной неожиданно оказался Алекс Элбон, и я просто проехал прямо, потому что не смог в достаточной степени замедлиться. Думаю, я потерял одну десятую или даже больше, когда проехал прямо, но стюарды не стали рассматривать этот эпизод, хотя меня заблокировали.

Перед 10-м поворотом я получил информацию по радио, что всё идёт нормально. Есть так много различных моментов, которые я могу контролировать, но, к сожалению, бывает, что вы завершаете хороший круг и вдруг вас неожиданно блокируют, а потом вы ещё и штраф получаете. Я думаю, что вся система организована неправильно, и это расстраивает. Но мы попытаемся как-то отыграться…»