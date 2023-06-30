Формула 2: Второй поул в сезоне завоевал Виктор Мартен

Метеопрогноз, обещавший днём в пятницу дожди, не сбылся, поэтому квалификация в Формуле 2 на трассе в Шпильберге проходила без особых неожиданностей. Как и предполагалось, гонщики мешали друг другу на трассе, и проехать нормальный круг из-за плотного трафика было непросто; опять же, как это часто бывает на Red Bull Ring, времена не раз аннулировались из-за нарушений пределов трассы.

При этом фавориты остались прежними – в начале сессии о своих претензиях на поул заявили Виктор Мартен – именно он первым возглавил протокол сессии с более-менее репрезентативным результатом – Фредерик Вести, Тео Пуршер и Джек Дуэн. Правда, лучший круг австралийца был аннулирован, и он откатился на пятую строчку.

После перерыва, получив свежую резину, все гонщики вернулись на трассу, чтобы предпринять решающую атаку на поул. Мартен сразу улучшил собственное время – сразу почти на три десятых (1:14,643), но Вести, Пуршер, Куш Майни и Дуэн проигрывали ему не так уж много и ещё вполне могли улучшить свои результаты.

Но это в теории, а на практике часы неумолимо тикали, время сессии истекало, а французский гонщик команды ART, занимающий 10-ю строчку личного зачёта, оставался на первой строчке.

Незадолго до окончания квалификации Джехан Дарувала, изо всех сил пытавшийся проехать круг как можно быстрее, вылетел с трассы в районе 6-го поворота, и всё могло закончиться аварией, но индийскому гонщику удалось избежать крупных неприятностей, однако, разумеется, он так и остался на 10-й строчке. Однако стартовать с поула в субботнем спринте ему не удастся, потому что был аннулирован круг у кого-то из тех, кто был впереди него, и Джехан оказался девятым.

Правда, по ходу своей неудачной попытки Дарувала помешал Энцо Фиттипальди, и бразилец не смог улучшить свой 6-й результат. Но этот эпизод был единственным любопытным событием сессии, которая так и завершилась победой Виктора Мартена. Второй раз в своём дебютном сезоне в Формуле 2 француз, пару недель назад отпраздновавший 22-летие, будет в воскресенье будет стартовать с поула.

Рядом с ним на первом ряду стартового поля будет машина Фредерика Вести, лидера личного зачёта. А с третьей попытки основную гонку уик-энда начнёт Тео Пуршер, уступающий датчанину в чемпионате не так уж много – 11 очков.

С поула в спринте при этом стартует Джек Кроуфорд, американский гонщик Hitech, поднявшийся сегодня на 10-ю строчку протокола. Впрочем, так будет лишь в том случае, если никого из гонщиков первой десятки не накажут пост-фактум, что тоже нельзя исключать.

Результаты квалификации

Пилот Команда Время Разница Круги 1. В.Мартен ART Grand Prix 1:14.643 — 14 2. Ф.Вести Prema 1:14.782 +0.139 16 3. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:14.813 +0.170 14 4. К.Майни Campos Racing 1:14.858 +0.215 14 5. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1:14.860 +0.217 18 6. Э.Фиттипальди Carlin 1:14.953 +0.310 16 7. А.Кордил Virtuosi Racing 1:14.987 +0.344 14 8. А.Леклер DAMS 1:15.017 +0.374 16 9. Д.Дарувала MP Motorsport 1:15.085 +0.442 17 10. Д.Кроуфорд Hitech GP 1:15.087 +0.444 15 11. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 1:15.128 +0.485 17 12. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:15.203 +0.560 17 13. Д.Хаугер MP Motorsport 1:15.237 +0.594 16 14. Р.Ниссани PHM by Charouz 1:15.244 +0.601 17 15. З.Мэлони Carlin 1:15.374 +0.700 16 16. А.Иваса DAMS 1:15.469 +0.826 16 17. Р.Станек Trident 1:15.502 +0.859 15 18. Б.Бенавидес PHM by Charouz 1:15.650 +1.007 17 19. О.Берман Prema 1:15.690 +1.047 16 20. К.Новалак Trident 1:15.702 +1.059 15 21. А.Хаджар DAMS 1:15.808 +1.165 11 22. Р.Бошунг Campos Racing 1:15.828 +1.185 15