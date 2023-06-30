Лэнс Стролл: Алонсо выступает на очень высоком уровне

Лэнс Стролл 80 очков уступает в личном зачёте Фернандо Алонсо. В четверг в Шпильберге канадский гонщик Aston Martin признал, что должен прибавить, чтобы соответствовать уровню своего напарника по команде.

Лэнс Стролл: «Не думаю, что демонстрировал максимум в большинстве уик-эндов, поэтому не считаю отдельные результаты показательными. Мне определённо есть над чем поработать, чтобы прибавить. Фернандо выступает на очень высоком уровне, а я должен продолжать работать, чтобы стать лучше.

Учитывая все обстоятельства, я довольно сильно начал сезон. В Бахрейне, Джидде и Мельбурне я был хорош, но затем не лучшим образом выступил в Баку, но я знаю почему.

В Майами получилось сложно из-за того, что мне не удалось использовать второй комплект шин в первой части квалификации. В Монако во второй части квалификации машина получила повреждения, в Барселоне мы были конкурентоспособными, а в Канаде опять возникли проблемы во второй сессии.

Каждый раз были причины, почему результаты получались не очень хорошими, но если говорить о чистом темпе, то Фернандо был быстрее меня и отлично пилотировал».