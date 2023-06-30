Маркус Дюйсманн, энтузиаст Формулы 1, уходит из Audi

Когда в августе 2022 года компания Audi официально объявила о старте программы в Формуле 1, одним из тех, кто делал это заявление, был Маркус Дюйсманн, председатель совета директоров компании.

Но на вчерашнем заседании наблюдательного совета Volkswagen Group было принято решение, что 1 сентября Дюйсман оставит свой пост, и его заменит Гернот Дёльнер, ранее отвечавший за общую стратегию всего концерна.

Разумеется, руководство Audi поблагодарило Дюйсманна за важную работу на посту главы компании, отдельно подчеркнув его роль в разработке «стратегии электрификации».

По информации журнала Der Spiegel, кадровые перестановки связаны c критикой, которую вызывала работа Дюйсманна, в частности, именно при нём началось снижение продаж на важнейшем китайском рынке, а развитие производства электромобилей шло недостаточно быстрыми темпами. На этом фоне осложнились его отношения с Оливером Блуме, главой VW Group.

При этом немецкая пресса пишет, что уход Дюйсманна не должен повлиять на программу в Формуле 1, хотя именно он был одним из главных энтузиастов создания заводской команды Audi, и все начатые при нём процессы, в частности, приобретение акций Sauber Motorsport, будут продолжаться.

Работа над созданием собственной гибридной силовой установки идёт полным ходом, этим на базе в Нойбурге занимается специально созданная компания Audi Formula Racing GmbH, где уже работает более 260 специалистов. К концу года её штат должен превысить 300 человек. Также продолжается расширение базы, идёт создание необходимой инфраструктуры, приобретается оборудование.

Самые современные испытательные стенды для будущих двигателей должны быть смонтированы и запущены в эксплуатацию в начале следующего года уже на площадях нового здания базы. Но первый опытный образец гоночной силовой установки, состоящий из двигателя внутреннего сгорания, гибридной части, накопителя энергии и управляющей электроники, планируется создать в течение 2023 года.