Ник де Вриз ответил на критику Хельмута Марко

На днях Хельмут Марко рассказал, что глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер был против приглашения Ника де Вриза в AlphaTauri. Более того, консультант Red Bull по автоспорту признал, что результаты голландского гонщика подтвердили правоту Хорнера.

На пресс-конференции в Шпильберге Ник ответил Хельмуту: «Думаю, доктор Марко был бы признателен, если бы я на трассе доказал, что он ошибается. Это всё, что я могу сказать на эту тему – всё остальное вне моего контроля.

Я не хочу ничего форсировать, поскольку всякий раз, когда стараешься слишком сильно или форсируешь события, происходят ошибки. Я считаю, что должен продолжать работать в том же духе и сохранять спокойствие. У меня есть потенциал, и вопрос времени, когда все составляющие сложатся вместе».