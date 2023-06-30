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Автоспорт

Ник де Вриз ответил на критику Хельмута Марко

Ник де Вриз ответил на критику Хельмута Марко

На днях Хельмут Марко рассказал, что глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер был против приглашения Ника де Вриза в AlphaTauri. Более того, консультант Red Bull по автоспорту признал, что результаты голландского гонщика подтвердили правоту Хорнера.

На пресс-конференции в Шпильберге Ник ответил Хельмуту: «Думаю, доктор Марко был бы признателен, если бы я на трассе доказал, что он ошибается. Это всё, что я могу сказать на эту тему – всё остальное вне моего контроля.

Я не хочу ничего форсировать, поскольку всякий раз, когда стараешься слишком сильно или форсируешь события, происходят ошибки. Я считаю, что должен продолжать работать в том же духе и сохранять спокойствие. У меня есть потенциал, и вопрос времени, когда все составляющие сложатся вместе».

Источник:www.f1news.ru

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