Норрис: Машины Alpine очень быстры

К австрийскому этапу в McLaren доработали машину, но Ландо Норрис считает, что даже с этими новинками им будет сложно бороться с Alpine.

Ландо Норрис: «В этом году у Alpine очень быстрая машина, но они часто ошибались и не избежали проблем. Во многих гонках они сражаются с Ferrari и Aston Martin. В Канаде мы были немного удивлены, когда почти не уступали им в скорости, но для них это был один из самых слабых уик-эндов. В остальном они отлично справлялись со своей работой.

Посмотрим, насколько эффективными окажутся наши новинки, но сомневаюсь, что мы сможем навязать борьбу Alpine. У них одна из лучших машин, определенно лучшая в средней группе. Надеюсь, мы сможем приблизиться к ним, а если они окажутся не столь быстры, как обычно, попробуем побороться.

В этом году нашей машине не хватает скорости на прямых. По этому показателю мы одни из худших. Наши новинки нацелены на решение именно этой проблемы. Серьёзного прогресса я не жду, но иногда несколько слагаемых складываются и вы прибавляете. Кроме того, мы надеемся, что машина будет лучше работать с резиной в поворотах.

В этот уик-энд всего одна тренировка. Будет непросто сразу реализовать потенциал новинок, но к этапу в Сильверстоуне у нас будет больше информации».