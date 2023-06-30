Окон: Рейнольдс пригласил меня на съёмки «Дэдпула»

На этой неделе консорциум инвесторов приобрёл 24% акций команды Alpine. Среди новых совладельцев коллектива из Энстоуна оказался голливудский актёр Райан Рейнольдс, который недавно приступил к съёмках в третьей части франшизы «Дэдпул».

Накануне Гран При Австрии в Шпильберге гонщик команды Эстебан Окон поделился радостной для себя новостью, что Рейнольдс пригласил его на съёмки.

«Это фантастика! – прокомментировал Эстебан появление у Alpine новых инвесторов. – Мне очень повезло, что во вторник я смог пообщаться с Райаном. Мы с ним обменялись сообщениями в WhatsApp, и он пригласил меня в Лондон на съёмки «Дэдпула». Я обязательно приеду.

Райн очень вдохновляет своей работой, в том числе за пределами кинематографа. Он ещё и очень талантливый бизнесмен. Насколько я знаю, у его компании не было ни одного провального проекта. Думаю, он и его команда стали очень ценным приобретением для Alpine.

Мы знаем, к каким результатам стремимся. Мы хотим стать командой, которая как можно скорее будет бороться за подиумы и победы».