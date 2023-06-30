Расселл: Мы прогрессируем, но Red Bull пока впереди

Джордж Расселл сошёл с дистанции Гран При Канады, потому что после первых десяти кругов, когда ехал на 4-й позиции, перестарался и разбил машину. Хотя он смог добраться до боксов Mercedes и даже вернуться на трассу, в итоге выяснилось, что техника получила слишком серьёзные повреждения.

Тем не менее, британский гонщик видит и позитивные моменты, и связаны они прежде всего с тем, что его команде действительно удалось улучшить машину.

Джордж Расселл: «Темп, на который была способна наша машина в Канаде, приятно удивил. Если трасса в Барселоне подходила W14 просто идеально, то канадская совершенно иная по характеристикам, и всё-таки там мы показали хороший темп и могли соперничать с Aston Martin.

Так что работа по модернизации машины идёт в нужном направлении, и в Австрии нас ждёт ещё один интересный уик-энд, в программу которого входит субботний спринт. Эта гонка никогда не проходит по простому сценарию, но если говорить о команде, то мы однозначно добились неплохого прогресса.

Думаю, в теории характеристики Red Bull Ring подходят нам лучше, чем монреальская трасса, а на этапе в Сильверстоуне мы надеемся сделать ещё один шаг вперёд, потому что британская трасса по своим особенностям ближе к Барселоне. В общем, все в команде прилагают максимум усилий, чтобы сократить отставание от лидеров.

Но Red Bull Racing по-прежнему далеко впереди. Даже если их прогресс несколько замедлился, в среднем по сравнению со остальным пелотоном они были на три шага впереди. Мы сделали один шаг вперёд – значит, они всё ещё опережают нас на пару шагов. Эта команда по-прежнему очень здорово работает, но я надеюсь, что недалёк тот день, когда нам удастся переломить ситуацию.

Особенность австрийской трассы – её комбинация поворотов, причём на том участке трассы, который находится на вершине холма, машины подвержены сильному влиянию порывов ветра, и это может застать вас врасплох. Но тут все находятся в равном положении, тем более в этот уик-энд у нас будет всего одна тренировка, к тому же не исключено влияние погодного фактора. Но тем интереснее будет!..»