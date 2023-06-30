Сарджент: Не думаю, что нас ждут серьёзные проблемы

Год назад, когда Логан Сарджент выступал в Формуле 2, на австрийском этапе молодёжного чемпионата он выиграл воскресную гонку, что особенно ценится, и трассу Red Bull Ring он знает неплохо.

В этом сезоне американский гонщик дебютировал в Формуле 1 в составе Williams, и пока у него не всё ладится, поэтому Алексу Элбону, своему опытному напарнику, он однозначно уступает. Но в этот уик-энд на машине Логана тоже появятся технические новинки, успешно опробованные Элбоном в Канаде, поэтому он надеется показать достойный результат.

Логан Сарджент: «Предыдущая пара гонок была не самой простой, но план на этот уик-энд состоит в том, чтобы вернуться на нормальную траекторию. Похоже, что новинки работают эффективно, поэтому будем надеяться, что нам удастся продвинуться в правильном направлении. Тем более на трассе, где я успешно выступал в прошлом.

Когда я разговаривал с Алексом о работе новинок, то насколько я понял, характер поведения машины остался примерно прежним, и для меня это хорошо – значит, у меня не будет ощущения, что я пилотирую совершенно новую для меня машину. Но при этом FW45 прибавила в скорости и прижимной силе и в целом стала более эффективной.

Не думаю, что на этой трассе нас ждут серьёзные проблемы. Разумеется, легко нам не будет, но надеемся, что наши дела пойдут лучше. Кроме того, не исключены сложности, связанные с погодными условиями, поэтому приложим все усилия, чтобы выполнить стоящие перед нами задачи».