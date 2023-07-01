Ферстаппен: В первом повороте был пугающий момент

Макс Ферстаппен выиграл субботний спринт на Red Bull Ring, однако был недоволен действиями напарника на старте гонки, считая, что Серхио Перес подвергал их обоих неоправданному риску.

Макс Ферстаппен (1-й): «Старт получился не идеально, ведущие колёса слишком сильно пробуксовали. Но уже после первого круга, когда я вернулся на лидирующую позицию, надо было просто беречь шины, ведь было понятно, что если дождь не начнётся снова, то 24 круга на промежуточных шинах – это довольно много.

На последних пяти кругах на сликах уже можно было ехать намного быстрее, но у нас было большое преимущество, поэтому ехать в боксы не имело смысла. Мы предпочли просто остаться на трассе.

Но в первом повороте был немного пугающий момент. Когда вас вынуждают выехать на траву, там же очень скользко, но нам удалось удержать машину под контролем, а после этого мы уже просто провели гонку по-своему».

Серхио Перес (2-й): «Мне удалось хорошо стартовать, и мы с Максом немного поборолись, но всё закончилось тем, что я потерял позицию по отношению к Нико Хюлкенбергу. На первых кругах он ехал очень быстро, и догнать машину Haas было непросто.

Думаю, Макс разозлился, что я атаковал его перед вторым поворотом, но я его просто не видел. Я неважно прошёл первый поворот, поэтому пытался оборонять свою позицию. Но как только я понял, что там находится его машина, я оставил ему место на трассе и вернул позицию.

Впрочем, всё нормально, мы уже с ним поговорили. Хотя мы заняли два первых места, надо отметить, что видимость на трассе была очень плохая».