Формула 2: Кроуфорд выиграл спринт, открыв счёт победам

Перед началом субботнего спринта в Формуле 2 прошла минута молчания – гонщики и руководители молодёжной серии почтили память Дилано ван’т Хоффа, голландского пилота MP Motorsport, погибшего сегодня во время гонки европейской Формулы Regional в Спа.

Погода в субботу в районе автодрома Red Bull Ring менялась каждые несколько часов, и если «шутаут» в Формуле 1 прошёл на подсыхающей после дождя трассе, и все ездили на сликах, то незадолго до старта спринта в Ф2, похоже, опять начало моросить. Но дождик быстро кончился, поэтому кто-то из гонщиков всё-таки решил стартовать на сликах, хотя на половине машин стояли шины для плохой погоды.

Но ещё в конце прогревочного круга Рой Ниссани решил отправиться в боксы за сликами, поэтому в итоге стартовал с пит-лейн.

Джейк Кроуфорд вполне уверенно тронулся с места с поула, но уже на первом круге не смог удержаться на трассе – а он стартовал на сликах – и в лидеры вышел Артур Леклер, ехавший на дождевой резине. На вторую позицию прорвался Тео Пуршер, а отлично стартовавший Фредерик Вести, начинавший гонку девятым, за один круг вообще добрался до 3-й позиции.

Но тут Джехан Дарувала, ехавший на сликах, потерял контроль над машиной, вылетел с трассы на обочину, и из-за этого в ход событий вмешался автомобиль безопасности.

Многие гонщики этим воспользовались и поехали в боксы за сликами, однако дождь снова начал слегка моросить, поэтому было неясно, насколько это решение было оправданным.

После рестарта лидировал Леклер, на второй позиции держался Ричард Ферсхор, но лишь до выхода из первого поворота! Его машина вылетела с трассы, поскольку её развернуло на скользком поребрике, поэтому Бернду Майландеру пришлось вновь выводить с пит-лейн сейфти-кар. Кстати, авария голландца очень напоминала вчерашний инцидент с Валттери Боттасом в первой части пятничной квалификации – Ричард допустил точно такую же ошибку, но в отличие от финского гонщика Alfa Romeo, не смог продолжить движение.

На втором рестарте порядок в группе лидеров был уже иной: впереди вновь ехал Кроуфорд, за ним – Хуан-Мануэль Корреа, а третью позицию теперь занимал Виктор Мартен, победитель вчерашней квалификации.

Вообще по всей длине пелотона, кроме, пожалуй, первой пятёрки, шла плотная борьба, несмотря на довольно сложные условия и дефицит сцепления, например, лидер чемпионата Фредерик Вести явно рисковал, одну за другой лихо обгоняя машины соперников. После визита в боксы он оказался в самом хвосте, но к десятому кругу поднялся на 12-ю позицию.

Разумеется, не только он прорывался вперёд, такую же задачу решал и Пуршер, тоже перешедший на слики в период, когда на трассе был автомобиль безопасности, но пока француз ехал 15-м. Кроме того, он оказался в поле зрения стюардов, расследовавших эпизод, произошедший на пит-лейн: были подозрения, что команда ART небезопасно выпустила Тео на трассу.

К 13-му кругу Мартен практически догнал Корреа и явно готовил атаку, которую вполне успешно провёл на следующем круге и переместился на 2-е место. Теперь ему оставалось отыграть чуть больше полутора секунд, чтобы догнать Кроуфорда.

Тем временем французский гонщик Trident Клемент Новалак сначала опередил Айзека Хаджара, оттеснив того на 4-ю позицию, а теперь уже прессинговал Корреа, явно претендуя на подиум. Между двумя гонщиками развернулась интересная дуэль, Клемент весьма агрессивно атаковал, не ослаблял хватку на протяжении пары кругов, и всё-таки дожал соперника и вышел на 3-е место.

Но как раз в это время с трассы вылетел Энцо Фиттипальди, его развернуло в момент, когда он атаковал Куша Майни, гонщика Campos, и похоже, что между ними произошёл небольшой контакт. Ненадолго был введён режим виртуального сейфти-кара, но на 21-м круге борьба на трассе возобновилась.

И тут стал известен вердикт стюардов в отношении Пуршера: за небезопасный выезд из боксов его оштрафовали на 5 секунд. Но Тео был только 13-м, поэтому не претендовал на очки, поэтому мало что терял и вряд ли сильно расстроился.

Кроуфорд продолжал лидировать, но за четыре круга до финиша отставание Мартена от него выросло до 2,4 секунд, и было непохоже, что Виктор собирается бороться за победу.

На 24-м круге Деннис Хаугер обогнал Оливера Бермана и поднялся на 8-ю позицию. А Вести добрался до первой десятки, но даже не за счёт очередного обгона, а из-за ошибки Майни, вылетевшего с трассы в 3-м повороте.

К последнему кругу Роман Станек практически догнал Корреа и собирался его атаковать, но похоже, что не успел, а вот Хаугер на этом же круге смелым манёвров опередил Джек Дуэна и поднялся на 7-ю позицию.

Тем временем довольно суматошная гонка финишировала, и первым линию финиша пересёк Джейк Кроуфорд, 18-летний американец из штата Северная Каролина, и для него это первой подобный успех в Формуле 2, где он проводит дебютный сезон.

Вторым клетчатый флаг увидел Виктор Мартен, и очки, набранные в спринте, позволили ему переместиться с 10-й строчки личного зачёта сразу на шестую. Компанию им на подиуме составил Клемент Новалак, для него это тоже лучший результат в этом году.

Но по ходу спринта стюарды зафиксировали многочисленные нарушения, которые будут расследоваться уже после финиша, поэтому в предварительный протокол гонки ещё могут быть внесены изменения.

Результаты спринта

Пилот Команда Время/Разница 1. Д.Кроуфорд Hitech GP 39'36.231 2. В.Мартен ART Grand Prix +2.286 3. К.Новалак Trident +3.910 4. А.Хаджар Hitech GP +4.366 5. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing +9.524 6. Р.Станек Trident +10.175 7. Д.Хаугер MP Motorsport +10.628 8. Д.Дуэн Virtuosi Racing +11.401 9. О.Берман Prema +12.458 10. Ф.Вести Prema +12.923 11. Р.Ниссани PHM by Charouz +13.538 12. К.Майни Campos Racing +16.487 13. А.Иваса DAMS +17.758 14. Б.Бенавидес PHM by Charouz +19.090 15. А.Леклер DAMS +20.607 16. Т.Пуршер ART Grand Prix +22.030 17. А.Кордил Virtuosi Racing +22.205 18. Р.Бошунг Campos Racing +26.896 19. З.Мэлони Carlin +1'01.478 – Э.Фиттипальди Carlin сход – Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing сход – Д.Дарувала MP Motorsport сход