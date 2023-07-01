Гасли: Хотелось бы стартовать с более высоких позиций

В Австрии гонщики Alpine оказались в числе тех, кого наказывали за нарушение пределов трассы и аннулировали их круги, однако Пьеру Гасли всё-таки удалось добраться до финала квалификации, а его напарнику – нет.

Пьер Гасли (9-й): «Сессия была сложная из-за того, что надо было стараться остаться в пределах трассы. Мы же атакуем в полную силу, пытаясь выжать из машины всё, до последних сотых и тысячных, а твой круг аннулируют. Но в итоге мы оказались на 9-й позиции, по крайней мере это первая десятка, поэтому будем считать, что сегодня всё обошлось.

Для меня было важно нормально провести эту квалификацию после двух сложных предыдущих уик-эндов. Разумеется, хотелось бы стартовать с более высоких позиций, но мы понимаем, что соперники тоже очень неплохо справляются с делом, а результаты очень плотные.

Но мы продолжим работать, чтобы постепенно сокращать отставание от лидеров. Впереди субботний спринт, и я уже в предвкушении, тем более что завтра возможен дождь. Посмотрим, как всё сложится, но наша машина позволяет претендовать на места в первой десятке, а в воскресенье бороться за очки, тем более что обычно на дистанции гонки она работает немного лучше».

Эстебан Окон (12-й): «Я проехал круг, позволявший пройти в финал квалификации, но, к сожалению, его аннулировали из-за последнего поворота. На этой трассе приходится постоянно ехать на грани – расстраивает, что всё так получилось, ведь мы могли пробиться в третью сессию, и у нас ещё оставалось два свежих комплекта мягких шин.

В общем, у нас могли бы быть неплохие шансы, но как вышло, так и вышло, поэтому теперь придётся в воскресенье доказывать, что мы способны на хорошие результаты.

На этой трассе приходится отодвигать пределы возможного, особенно в двух последних поворотах, где есть шанс отыграть немало времени, но Red Bull Ring рассчитан не на машины Формулы 1, а на MotoGP, поэтому поребрики здесь, к сожалению, плоские.

Мы все стараемся отыграть время за счёт максимально широкой траектории и все едут буквально на грани – иногда получается, и стюарды ничего не замечают, но бывает и наоборот. И тогда нас наказывают, как сегодня. Но завтра новый день, поэтому мы забудем обо всех неприятностях и продолжим атаковать изо всех сил».