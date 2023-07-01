Во время квалификации перед спринтом в Шпильберге Нико Хюлкенберг, выезжая на пит-лейн после пит-стопа, задним левым колесом задел колесо, которое держал в руках механик команды Haas.

Стюарды Гран При Австрии рассмотрели запись инцидента, выслушали представителей команды и пришли к выводу, что причиной послужило неудачное стечение обстоятельств – механик слишком держал колесо слишком близко к машине, а Хюлкенберг выезжал на пит-лейн под слишком острым углом, чтобы не задеть механиков, стоящих перед следующим боксов.

Команда Haas получила отложенный штраф в размере 5 тысяч евро за небезопасный выпуск машины на трассу. В случае повторного нарушения параграфа 34.14 a) Международного спортивного кодекса до конца сезона 2023 года Haas придется заплатить штраф.