Марио Изола: Начало уик-энда получилось интересным

Руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола доволен тем, как прошла пятница в Шпильберге…

Марио Изола: «Второй в сезоне уик-энд со спринтом складывается очень интересно, в первой части квалификации результаты всех двадцати гонщиков разделили лишь девять десятых.

Что касается работы шин, то особых сюрпризов не было: время поула близко к нашим прогнозам, а разница между составами соответствует расчётам – полсекунды между Hard и Medium, четыре десятых между Medium и Soft.

Благодаря утренним сессиям Формулы 3 и Формулы 2 состояние асфальта было очень хорошим уже в первой тренировке.

В квалификации температура покрытия снизилась с 52 до 38 градусов, так что эволюция его состояния не была линейной.

В субботу прогноз обещает высокую вероятность дождя, особенно во время спринтерской гонки, хотя, возможно, он будет не таким сильным, как ожидалось ранее».