MP Motorsport оштрафовали на 2000 евро за эмодзи

В этот уик-энд в Спа проходит этап серии FREC, во время которого столкнулись гонщики команд MP Motorsport и Van Amersfoort. Рассмотрев обстоятельства инцидента, стюарды посчитали его гоночным, казалось бы вопрос закрыт, но нет.

Стюарды разместили своё решение в группе WhatsApp, через которую они связываются с командами. И недовольный решением сотрудник MP Motorsport прокомментировал его эмодзи с изображением какашки. Через пару минут он удалил этот комментарий, разместив эмодзи с клоуном, потом удалил и его, но было поздно.

Стюарды обвинили MP Motorsport в нарушении международного спортивного кодекса и спортивного регламента FREC, выписав условный штраф на 2000 евро. Он сгорит в конце года, если команда не допустит повторных нарушений.

Разместившего эмодзи сотрудника MP Motorsport отписали от группы.