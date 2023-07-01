Норрис: В спринте оценим скорость машины на дистанции

Ландо Норрис подтвердил высокую скорость McLaren в Шпильберге, показав третье время в субботней квалификации перед спринтом. Гонщик McLaren доволен своей стартовой позицией, но отказался давать прогноз на спринт.

Ландо Норрис: «Квалификация получилось сложной, поскольку я немного опасался заезжать на поребрики. В целом, трасса была сухой, но нужно было быть осторожным, чтобы не наехать на мокрый участок.

По ощущениям я лучше проехал круг, чем вчера, хотя по времени проиграл больше первому месту. Должно быть, это Макс [Ферстаппен] настолько хорошо справился со своей работой. Мы вновь сильно выступили – хорошая работа команды.

Шансы в спринте? У нас было очень мало времени для работы в первой тренировке, поэтому мы только сегодня узнаем, какой у нас темп на длинной серии кругов. В спринте будет сложно, поскольку предстоит атаковать на протяжении всей дистанции.

Тем не менее, мы получим хорошее представление о том, насколько машина быстра на длинной дистанции, и в состоянии ли мы бороться с соперниками, которые стартуют рядом».