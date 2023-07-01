Решение стюардов: Ферстаппен не блокировал Магнуссена

Стюарды Гран При Австрии рассмотрели действия Макса Ферстаппена в первой части квалификации на предмет возможной блокировки Кевина Магнуссена и пришли к выводу, что действующий чемпион мира не блокировал гонщика Haas.

В решении стюардов говорится, что Макс видел Кевина, и, закончив быстрый круг, взял левее на выходе из первого поворота. Магнуссен утверждал, что ему пришлось уворачиваться правее от Макса, и на этом он потерял скорость, но изучив телеметрию и видеозаписи, стюарды установили, что Кевин задел поребрик в первом повороте, и посчитали, что это послужило потерей скорости датчанина на следующих мини-секторах. Стюарды также пришли к выводу, что Магнуссену не пришлось «предпринимать значительный манёвр уклонения».

Ко всему прочему, стюарды добавили, что этот круг Магнуссена всё равно был аннулирован за нарушение границ трассы в десятом повороте. Тем не менее, они были обязаны расследовать возможную блокировку.

Таким образом, к Максу Ферстаппену не стали применять никаких санкций, и он сохранил первое место на старте Гран При Австрии.