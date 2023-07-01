В FIA рассмотрят запрос McLaren в воскресенье

Мы рассказывали, что в McLaren подали в FIA запрос на пересмотр решения стюардов Гран При Канады о пятисекундном штрафе Ландо Норриса за «неспортивное поведение» во время нахождения на трассе автомобиля безопасности.

В британской команде считают, что имеется достаточно свидетельств, позволяющих обратиться к FIA с запросом на пересмотр решения стюардов канадского этапа.

В FIA приняли запрос и назначали дату его рассмотрения. Слушания начнутся в воскресенье 2 июля в 9:30 по местному времени (10:30 мск). Сначала стюарды рассмотрят новые свидетельства, которые предоставит команда, и определят, являются ли они «значительными и недоступными» в момент вынесения первоначального решения о штрафе.

Если стюарды решат, что такие свидетельства действительно существуют, то назначат дату и время пересмотра штрафа в отношении Ландо Норриса.

К участью в воскресных слушаниях приглашена и команда Williams, поскольку потенциально Алекс Элбон мог отыграть позицию относительно Норриса, если бы Ландо не замедлился перед пит-стопом. Другие команды по запросу тоже смогут принять участие в слушаниях.